Rotondi: “Giorgia Meloni ha già le chiavi del governo, però non ha ancora i numeri per vincere”

AgenPress. Gianfranco Rotondi, vicecapogruppo di Forza Italia e fondatore della Fondazione Democrazia Cristiana, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

Sul centrodestra

Se vinciamo le elezioni e andiamo al governo con una linea sulla politica estera ambigua duriamo un mese. Dobbiamo essere chiari sul fatto che siamo schierati per l’Europa e per l’America contro chi infrange questo equilibrio. Chi ieri simpatizzava per la Russia, oggi tende ad avere una linea un po’ sfumata, a destra e a sinistra, e questo non va bene”.

Meloni?

Ha fatto le scelte internazionali che la mettono nelle condizioni di poter governare senza veti, ha già le chiavi del governo, però non ha ancora i numeri per vincere. A Berlusconi e Salvini consiglio di considerare Meloni una risorsa, credo che loro dovrebbero fare i conti con questo talento che si è imposto perché se fanno una politica che da una parte punta a far fuori la sinistra e dall’altra a battere la Meloni rischiano di perdere entrambe le partite. Secondo me è meglio farcela piacere piuttosto che combatterla”.