- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. ”Oggi tutti si dicono ambientalisti, così come tutti si dicono popolari, liberali,

democristiani. Ma è un travestimento. In Germania democristiani e Verdi forse faranno un governo assieme. Perchè non ci proviamo anche in Italia?

Se avrete il coraggio di candidarvi alla guida del Paese con un nuovo, coraggioso programma, occuperete il Centro e noi ci saremo”.

E’ quanto ha dichiarato l’On. Gianfranco Rotondi al Congresso dei Verdi europei a Chianciano.