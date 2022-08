Rotondi: “Nessuna paura di un collegio difficile, perché è esattamente ciò che ho chiesto a Giorgia Meloni”

- Advertisement -

AgenPress. Non c’è nessuna paura di un collegio difficile, perché è esattamente ciò che ho chiesto a Giorgia Meloni: di risparmiarmi il sospetto di sostenerla come premier per salvare la mia elezione in parlamento.

Ovunque io sia candidato, sarò a rischio, fa parte dei patti. A Giorgia Meloni ho chiesto di candidarsi premier in tempi non sospetti, è una cosa che ho pensato prima io di lei, per salvare il Paese e il centrodestra, non me stesso.

Tanto, se lei sarà brava e salverà il Paese e il centrodestra, a me stesso ci penserò da solo, come ho sempre fatto, da buon democristiano.

E’ quanto dichiara, in una nota, Gianfranco Rotondi, presidente di Verde è Popolare.