Rotondi: “Salvini scelga il mio suggerimento: puntare su Giorgia Meloni”

AgenPress. Gianfranco Rotondi, presidente di Verde è Popolare, definisce “scellerata” la regola nel Centrodestra per cui il presidente del Consiglio, in caso di vittoria, è il leader del partito della coalizione che prende più voti.

Una regola che non serve a nulla e che porta solo divisioni. Meglio spaccarci la testa prima, dividerci e decidere prima delle elezioni chi sarà il candidato premier.

A me Giorgia Meloni non dispiace affatto, poi ognuno dirà la sua.

Salvini è il leader parlamentare del Centrodestra, Meloni deve sceglierla lui come candidata a Palazzo Chigi, se lo fa non ha bisogno di essere ripagato, è protagonista. Salvini scelga, il mio suggerimento per la Lega è quello di puntare su Meloni.

Rotondi sottolinea che nel Centrodestra c’è spazio per tutti e sono interessato alla discussione su un nuovo soggetto unitario. Capisco la provocazione di Salvini di Prima gli italiani in Sicilia, uno sforzo per andare oltre la Lega. Un’idea unitaria, un approccio che reputo intelligente.

Seguiamo il metodo democristiano, che non buttava via nulla e in questo modo vinceva sempre. conclude – Rotondi -.