Ruocco (Insieme per il futuro): “Doloroso lasciare il M5S, però bisogna capitalizzare l’esperienza ed evolvere”

AgenPress. Carla Ruocco, deputata di Insieme per il futuro, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

Sulla scissione dal M5S.

“Per me è stato molto doloroso, però bisogna capire quand’è il momento di capitalizzare l’esperienza ed evolvere -ha affermato Ruocco-. Il Movimento ha dato una scossa ad una classe politica intorpidita. Però adesso si è evoluta. Alcune parti del Movimento hanno dimostrato di essere pronti a dare una spinta propulsiva, portando l’esperienza del movimento in altre forme e in altri progetti”.

Sulle banche.

“Continuerò a combattere con più determinazione e con una linea più nitida e chiara. Negli ultimi tempi le pratiche bancarie non erano al centro dell’attenzione del nuovo Movimento. Io non ho mai avuto una chiamata da Giuseppe Conte su quanto avveniva in Commissione banche e questo mi ha ferita molto”.