Russi pronti a fermare centrale Zaporzhzhia e scollegare la linea che fornisce energia all’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Secondo le informazioni di Energoatom, gli aggressori russi si stanno preparando a fermare il funzionamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia ea disconnetterla dal sistema energetico dell’Ucraina.

Come riportato da Ukrinform, il servizio stampa dell’azienda lo ha riportato su Telegram .

“Ci sono informazioni secondo cui le forze di occupazione russe stanno pianificando di interrompere il funzionamento delle unità di potenza nel prossimo futuro e di scollegarle dalle linee di comunicazione che forniscono energia al sistema elettrico ucraino. Attualmente, l’esercito russo è alla ricerca di fornitori di carburante per generatori diesel, che dovrebbe essere acceso dopo lo stop delle unità di potenza e in assenza di alimentazione esterna per i sistemi di raffreddamento del combustibile nucleare”, si legge nella nota di Energoatom, riportata da Ukrinform. L’intelligence ucraina ha inoltre ricevuto una nuova conferma di notizie di preparativi russi per una “provocazione su larga scala”.