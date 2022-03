- Advertisement -

AgenPress – L’oppositore russo Alexei Navalny è stato condannato a 9 anni di prigione. Lo fa sapere il tribunale.

Navalny è stato condannato per “frode” e “oltraggio alla corte”. Il giudice Margarita Kotova ha detto di aver aggiunto un anno e mezzo di libertà vigilata e una multa di 1,2 milioni di rubli, circa 10.000 euro al tasso attuale, alla sentenza, anche se il critico del Cremlino è già stato in prigione per più di un anno.

