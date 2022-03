Russia. Amazon interrompe le spedizioni di prodotti al dettaglio, Prime Video e New World

- Advertisement -

AgenPress – Amazon ha sospeso l’accesso a Prime Video in Russia e il gigante dell’e-commerce non spedirà più ordini al dettaglio ai clienti sia in Russia che in Bielorussia, ha affermato martedì la società.

Inoltre, ha aggiunto Amazon, non vende più New World, il videogioco multiplayer online recentemente rilasciato dalla società, in Russia.

- Advertisement -

Le decisioni segnano gli ultimi passi di Amazon per ritirarsi dalla Russia per interrompere le nuove iscrizioni ad Amazon Web Services, la piattaforma di cloud computing estremamente redditizia di Amazon.

“Data la situazione in corso in Russia e Ucraina, abbiamo intrapreso ulteriori azioni . Abbiamo sospeso la spedizione di prodotti al dettaglio ai clienti con sede in Russia e Bielorussia e non accetteremo più nuovi clienti AWS con sede in Russia e Bielorussia e venditori di terze parti Amazon. Stiamo inoltre sospendendo l’accesso a Prime Video per i clienti con sede in Russia e non prenderemo più ordini per New World, che è l’unico videogioco che vendiamo direttamente in Russia”.

- Advertisement -