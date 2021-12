Russia. Il partito di Putin ottiene il 49,76% dei voti. Il Partito Comunista raddoppia

Il partito del presidente conserva dunque la maggioranza assoluta ma, secondo le proiezioni, avrebbe perso quasi cento seggi e non può più modificare la Costituzione da solo. Il tutto nell’ambito di consultazioni caratterizzate da un nuovo minimo storico di affluenza: il 45,15% in tre giorni di urne aperte, con la possibilità di optare per il voto elettronico.

Secondo i risultati delle votazioni, il Partito Comunista è arrivato secondo (19,61%), mentre il Partito Liberal Democratico di Russia ha raccolto il 7,53%, Una Russia giusta – Per la verità ha guadagnato il 7,34% e New People ha ottenuto il 5,31% dei voti. Pertanto, questi cinque partiti hanno superato la barriera del 5% per entrare nella Duma di Stato.

Seguono il Partito russo dei pensionati per la giustizia sociale con il 2,51%, i comunisti della Russia con l’1,31% e Yabloko (1,11%). Altri partiti hanno ottenuto meno dell’1% dei voti. Complessivamente, hanno preso parte ai sondaggi circa 14 partiti.

Inoltre, i candidati appartenenti a Russia Unita dominano in 195 collegi uninominali.

Le elezioni per l’ottava Duma di Stato russa si sono svolte per un periodo di tre giorni – il 17, 18 e 19 settembre. Oltre alle elezioni della Duma di Stato, gli elettori si sono recati alle urne per votare per i capi di nove regioni russe e alle elezioni per 39 parlamenti regionali.