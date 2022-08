Russia incolpa Ucraina della morte 50 prigionieri prigione Olenivka. Cnn, prove dimostrano il contrario

- Advertisement -

AgenPress – La mattina del 29 luglio, poche ore dopo che più di 50 prigionieri di guerra ucraini sono stati uccisi in un centro di detenzione nella regione di Donetsk, un giornalista russo sul posto ha mostrato i resti di un razzo HIMARS di fabbricazione statunitense.

È stato l’inizio di un’offensiva mediatica russa a tutto campo, con un messaggio tanto cinico quanto brutale. L’Ucraina, secondo la versione dei fatti di Mosca, aveva ucciso i propri soldati con un attacco HIMARS perché non voleva che confessassero crimini di guerra e per scoraggiare gli altri dall’arrendersi.

Un alto funzionario dell’autodichiarata Repubblica popolare di Donetsk (Dpr) appoggiata dalla Russia Eduard Basurin, ha affermato che “dopo che i prigionieri di guerra ucraini hanno iniziato a parlare dei crimini commessi per ordine delle autorità politiche dell’Ucraina, un duro colpo è stato inferto qui”. L’Ucraina ha negato con veemenza le affermazioni, con il presidente Volodymyr Zelensky che ha definito l’attacco “un deliberato crimine di guerra dei russi”.

Ma l’Ucraina avrebbe preso di mira i propri soldati – molti considerati eroi per la loro resistenza ad Azovstal – anche se dormivano?

Un’indagine della CNN basata sull’analisi di video e fotografie della scena, immagini satellitari prima e dopo l’attacco e il lavoro di esperti forensi e di armi conclude che la versione russa degli eventi è molto probabilmente un’invenzione. Non c’è quasi alcuna possibilità che un razzo HIMARS abbia causato danni al magazzino in cui erano tenuti i prigionieri.

Gli esperti consultati dalla CNN scontano un attacco HIMARS su Olenivka, ma non possono dire con certezza cosa abbia ucciso e ferito così tanti prigionieri. La mancanza di accesso rende impossibili conclusioni definitive. Tuttavia, gli esperti affermano che la maggior parte dei segnali indica un incendio intenso e, secondo diversi testimoni, non si è sentito il suono di un razzo in arrivo.