Russia. L’inflazione raggiunge livelli record. Cereali (+ 35,5%), pasta (+ 29,6%), frutta e verdura (+ 33%)

AgenPress – Non accadeva dal 2002. L’inflazione è ulteriormente accelerata in Russia ad aprile, raggiungendo il 17,8% in un anno, secondo i dati del servizio di statistica federale Rosstat pubblicati oggi. Rispetto ad aprile 2021, i prezzi dei generi alimentari in particolare sono aumentati del 20,5%. I prodotti di base sono tra i più colpiti: cereali (+ 35,5%), pasta (+ 29,6%), burro (+ 26,1%) e frutta e verdura (+ 33%). I prezzi delle apparecchiature audiovisive, come i televisori, sono aumentati del 22,7%, mentre i prezzi dei materiali da costruzione sono aumentati del 27,5%.