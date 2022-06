Russia. McDonald’s diventa “Vkousno i totchka”, (Delizioso e basta)

- Advertisement -

AgenPress – Gli ex ristoranti di McDonald’s in Russia, acquisiti dalla società Sistema Pbo sono stati ribattezzati “Vkousno i totchka”, ovvero ‘Delizioso e basta’.

McDonald’s ha abbandonato la Russia dopo oltre 30 anni, inseguito all’invasione russa dell’Ucraina. “Il nuovo nome è ‘Vkousno i totchka’”, ha dichiarato durante una conferenza stampa il direttore generale del gruppo russo Oleg Paroïev, mentre il proprietario, Alexandre Govor, ha assicurato che gli ex dipendenti di McDonald’s in tutta la Russia manterranno il loro posto di lavoro.

- Advertisement -

Due mesi dopo, McDonald’s ha deciso di lasciare del tutto la Russia e ha venduto i suoi 850 ristoranti ad Alexander Govor, che deteneva le licenze per 25 franchising in Siberia.

Govor si sta muovendo velocemente per riaprire i punti vendita chiusi. Solo un paio d’ore prima dell’apertura del ristorante Pushkin Square è stato annunciato il nuovo nome della catena russa: Vkusno-i Tochka (periodo gustoso).

Il logo è diverso, ma evoca ancora gli archi dorati: un cerchio e due oblunghi gialli – che rappresentano un tortino di manzo e patatine fritte – configurati in una M stilizzata.

- Advertisement -

Quindici degli ex McDonald’s avrebbero dovuto riaprire domenica a Mosca. Oleg Paroev, direttore generale della catena, ha dichiarato di puntare ad aprirne 200 entro la fine del mese.

Come parte dell’accordo di vendita, i cui termini monetari non sono stati annunciati, la nuova operazione ha accettato di trattenere tutte le 62.000 persone impiegate da McDonald’s prima della sua uscita.

La folla all’outlet di Pushkin Square, per quanto numerosa e vivace, non poteva competere con l’affluenza alle urne per l’apertura del McDonald’s nel 1990, quando la gente aspettava in fila per ore. A quel tempo, McDonald’s aveva una risonanza psicologica e politica al di là degli hamburger.

L’apertura è stata il primo assaggio che la maggior parte dei moscoviti aveva del consumismo occidentale e dell’efficienza del servizio, nonché un segno che l’Unione Sovietica stava lentamente abbassando la guardia e consentendo alla cultura straniera di entrare nel paese.