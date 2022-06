Russia. Minatori attirano un orso bruno con il cibo e lo fanno esplodere in mille pezzi

AgenPress – Un orso fatto esplodere in mille pezzi con una carica di esplosivo: è successo in Russia, in una località non resa nota della Yacuzia dove un gruppo di minatori, evidentemente annoiati dalla solita neve, ha preparato un’esca con un pochino di cibo per attirare un orso bruno nella trappola. “Ecco, si avvicina”. State pronti”, “Sta annusando”. E poi, ancora, “È vicino”. Questi gli strani commenti – riportati da riporta Remo Sabbatini sul Messaggero – di alcuni dei minatori. Il resto è tutto nelle tremende immagini diffuse, tra gli altri, da 6IX World News. Con il povero orso che, alla fine, cede alla fame e si fa sotto saltando letteralmente in aria. Ridotto in mille pezzi per la gioia di persone senza cure né cervello.

Sull’episodio che ha suscitato clamore in tutto il mondo, è intervenuto Vladimir Burmatov. Membro della Duma di Stato della Russia dal 2016, ha chiesto giustizia.

La crudele uccisione fa tornare in mente quella di un’elefantessa incinta in India qualche tempo fa. Attirata da un’ananas infarcita di esplosivo era morta col piccolo ancora nel grembo.

Fonte, nelcuore.org