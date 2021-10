Russia. Record di positivi al covid. Oltre 34.300 in 24 ore. 997 decessi

- Advertisement -

AgenPress – I casi di COVID-19 in Russia sono aumentati di 34.303 nelle ultime 24 ore a 7.992.687.

Il conteggio giornaliero dei casi di coronavirus nel Paese raggiunge un record per la quarta volta consecutiva. In termini relativi, l’incidenza di COVID-19 è aumentata dello 0,43% nell’ultimo giorno. In particolare, nell’ultimo giorno, sono stati rilevati circa 896 casi di COVID-19 nella regione di Samara, 711 casi di infezione registrati nella regione di Nizhny Novgorod, 673 casi segnalati nella regione di Voronezh, 661 casi segnalati in Bashkortostan e 594 casi. – nella regione di Perm.

Il numero dei cosiddetti casi attivi, i pazienti che stanno ricevendo cure, è aumentato a 768.751, secondo il centro di crisi.

I decessi per COVID-19 in Russia sono aumentati di 997 contro i 1.002 decessi del giorno prima, raggiungendo quota 223.312. La mortalità condizionata (quella definitiva può essere determinata solo dopo la fine della pandemia) è rimasta al 2,79%, secondo il centro di crisi.

In particolare, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati circa 39 decessi per COVID-19 nella regione di Krasnodar, 37 morti – nella regione di Sverdlovsk, 35 morti – in Bashkortostan, 33 morti – nella regione di Stavropol, 30 – nella regione di Rostov. Regione.

Il numero di persone guarite dal COVID-19 in Russia è aumentato di 18.717 nelle ultime 24 ore a 7.000.624. La quota dei guariti da COVID-19, secondo il centro di crisi, è scesa all’87,6% dei contagiati.