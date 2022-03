Russia. Scrivono la verità sulla guerra in Ucraina, censurati due organi di stampa indipendenti

- Advertisement -

AgenPress – Il procuratore generale russo ha bloccato l’accesso a due organi di informazione indipendenti, Echo of Moscow e TV Rain, a causa di presunte violazioni delle loro notizie sull’invasione dell’Ucraina.

In una dichiarazione, il procuratore generale ha accusato le due testate di aver diffuso quelle che ha definito “informazioni note per essere false riguardo alle azioni dei militari russi, nell’ambito di un’operazione speciale per proteggere la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk”.

Dice anche che Echo of Moscow e TV Rain hanno pubblicato informazioni che, secondo loro, invitano “all’estremismo, alla violenza contro i cittadini della Federazione Russa, alle violazioni di massa dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica”. Le autorità in Russia vietano le manifestazioni senza permesso e possono considerare la trasmissione o la segnalazione di informazioni specifiche su manifestazioni non autorizzate come organizzazione di proteste illegali.

Sabato, il regolatore russo delle comunicazioni Roskomnadzor ha avvertito 10 testate giornalistiche locali che avrebbe limitato l’accesso alle loro pubblicazioni a meno che non smettessero di diffondere quelle che definisce false informazioni, compresi i riferimenti all’operazione militare in Ucraina come “attacco, invasione o dichiarazione di guerra”.

Nelle lettere inviate a questi punti vendita, il regolatore ha affermato di lamentarsi di presunte “informazioni false” pubblicate sui bombardamenti delle città ucraine e sulla morte di civili causati dalle forze armate russe.

I punti vendita notificati erano: Echo of Moscow, InoSMI, Mediazona, New Times, TV Rain, Svobodnaya Pressa, Krym.Realii, Novaya Gazeta, Zhurnalist e Lenizdat. L’editore di Novaya Gazeta Dmitry Muratov ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2021. Alcuni di questi punti vendita sono stati designati dalle autorità russe come agenti stranieri.

“A meno che le informazioni imprecise di cui sopra non vengano rimosse, l’accesso a queste fonti sarà limitato”, ha affermato in una dichiarazione sabato, annunciando un’indagine sui media.