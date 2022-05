Russia sospende forniture elettricità a Finlandia. Replica: “possiamo farne a meno”

- Advertisement -

AgenPress – Le esportazioni di elettricità dalla Russia alla Finlandia sono immediatamente sospese.

Lo ha annunciato oggi il fornitore Rao Nordic Oy, di proprietà al 100% della società russa InterRao. Rao Nordic Oy, con sede a Helsinki, non ha ricevuto pagamenti per l’elettricità fornita alla Finlandia dal 6 maggio, ha affermato il gruppo in una nota. “Siamo quindi obbligati a sospendere l’importazione di energia elettrica dal 14 maggio”, ha spiegato il fornitore.

- Advertisement -

La Finlandia acquista solo il 10% della sua elettricità dalla Russia e, secondo Fingrid, colmerà il deficit procurandosi più energia dalla Svezia e aumentando la produzione in Finlandia.

La Finlandia prevede di diventare autosufficiente nel campo dell’energia elettrica nel 2023, ha aggiunto la società.

L’operatore della rete elettrica finlandese ha assicurato di poter fare a meno delle importazioni di energia dalla Russia. “Eravamo preparati per questo e non sarà difficile. Possiamo gestire un po’ più di importazioni dalla Svezia e dalla Norvegia”, ha detto Timo Kaukonen, un responsabile delle operazioni per l’operatore Fingrid, in una fase di tensione con Mosca per i piani di Helsinki di aderire alla Nato.