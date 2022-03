Russia. TikTok sospende alcuni servizi alla luce della nuova legge su “notizie false”

- Advertisement -

AgenPress – TikTok ha dichiarato domenica che sospenderà alcune funzionalità in Russia alla luce della nuova legge del Paese che penalizza la disinformazione.

“Alla luce della nuova legge russa sulle “notizie false”, non abbiamo altra scelta che sospendere il live streaming e i nuovi contenuti sul nostro servizio video mentre esaminiamo le implicazioni sulla sicurezza di questa legge”, ha twittato la società. “Il nostro servizio di messaggistica in-app non sarà interessato.”

- Advertisement -

La società ha aggiunto in un post sul blog : “Continueremo a valutare l’evoluzione delle circostanze in Russia per determinare quando potremmo riprendere completamente i nostri servizi con la sicurezza come priorità assoluta”.

Ci sono circa 70 milioni di utenti mensili di TikTok in Russia, ma gli sviluppatori hanno lanciato un servizio rivale.

Diverse organizzazioni di media internazionali hanno sospeso il loro lavoro in Russia , adducendo preoccupazioni per la sicurezza dei loro lavoratori con la nuova legge. Includono, tra gli altri, la BBC, Bloomberg News, la canadese CBC, le emittenti pubbliche tedesche ARD e ZDF e la Rai italiana.

- Advertisement -

Il governo russo nel frattempo ha vietato l’accesso a Facebook.