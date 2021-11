Ryanair: raddoppiato traffico semestre, + 128%, a quota 39,1 mln passeggeri. Si valuta addio a Borsa di Londra

- Advertisement -

AgenPress – Ryanair ha chiuso i primi 6 mesi dell’esercizio 2021-2022 con passeggeri più che raddoppiati (+128%) a quota 39,1 milioni di euro. In crescita dal 72 al 79% l’indice di riempimento dei voli, mentre i ricavi sono balzati dell’83% a 2,15 miliardi di euro.

In crescita del 63% a 2,2 miliardi i costi operativi, in calo da 411 a 48 milioni la perdita netta.

- Advertisement -

Le stime per l’intero esercizio 2021-2022 “saranno sfidanti” per Ryanair. “Con la curva delle prenotazioni ormai in fase avanzata la ripresa del traffico richiederà una continua stimolazione sui prezzi”. Un fattore che, insieme a “prezzi crescenti per la piccola quota scoperta del bilancio del nostro fabbisogno energetico” rende “molto limitata la visibilità sui conti dell’intero esercizio”.

“E’ perciò difficile – prosegue la Compagnia – fornire una previsione esauriente sull’intero esercizio”. Il Gruppo ritiene comunque di poter raggiungere “quota 100 milioni di passeggeri, a seconda anche delle tariffe invernali”, con una perdita di esercizio stimata tra “i 100 e i 200 milioni di euro”.

Il management di Ryanair sta valutando l’addio alla Borsa di Londra per effetto di una “consistente riduzione degli scambi” nel corso dell’anno ed in coerenza con una “tendenza generale delle contrattazioni sulle azioni di società dell’Ue dopo la Brexit”.

- Advertisement -

Secondo Ryanair la riduzione degli scambi sui titoli di società dell’Ue alla Borsa di Londra “è potenzialmente più acuta per Ryanair a seguito dell’estensione ai cittadini britannici del divieto in corso da tempo per i cittadini extra-Ue di acquistarne le azioni per effetto della Brexit”.