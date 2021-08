Salento da vivere! Tutti pazzi per Punta Prosciutto

- Advertisement -

AgenPress. In occasione di Voucher Exhibition, artisti personaggi televisivi sono stati avvistati al Resort “Le Chiusurelle”. Il cantautore Davide De Marinis per una vacanza “Troppo bella“, come il titolo della canzone che lo ha portato al successo, il quale, per l’occasione, ha presentato il suo nuovo singolo “Stella della notte”.

Presenti anche l’imprenditrice e produttrice della trasmissione televisiva “Voucher – Il turismo in onda” Anna Di Maria, le Rock Stars Antonello Carrozza e Costanzo del Pinto, ex partecipante del talent “Amici” di Maria De Filippi, la blogger Erika Barbato, il cantante Antonio Mancini, lo show man Paky Arcella e tanti altri personaggi.

I colori del mare ed i sapori salentini hanno infiammato questo ferragosto. Dopo gli ori olimpici di Tokyo 2020, merita sicuramente una medaglia l’amministratore unico della FV Hotels Agostino Cavallo ed il suo staff del Resort “Le Chiusurelle”( Avetrana Nardo’) per la splendida accoglienza riservata agli ospiti. Una vacanza che potrà essere vissuta tutto l’anno, grazie al clima che offre la terra del Salento.

Un’intera puntata del programma televisivo “Voucher – Il Turismo in onda” sarà dedicata a questo angolo di paradiso italiano che la rivista Time ha definito come una tra le più belle località e spiagge del mondo.