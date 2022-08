Salman Rushdie perderà un occhio, recisi nervi braccio. E’ attaccato ad un respiratore

“Le notizie non sono buone – ha proseguito l’agente dello scrittore aggredito da un 24enne del New Jersey, Hadi Matar -. Salman è attaccato ad un respiratore, in questo momento non è in grado di parlare”. Rushdie è stato sottoposto ad un intervento di diverse ore dopo essere stato accoltellato al collo e all’addome.

Da oltre 30 anni sotto la minaccia di morte dell’Iran e dell’estremismo islamico. L’autore dei ‘Versi satanici’ è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico dopo il trasporto in elicottero in ospedale e adesso è attaccato ad un respiratore, con gravi danni al braccio e al fegato. Per l’aggressione è stato arrestato un 24enne del New Jersey, Hadi Matar, ma non è ancora chiaro il motivo di un attacco così violento contro lo scrittore da anni nel mirino dei fondamentalisti e dell’ayatollah Khomeini che, l’anno dopo la pubblicazione del famoso libro considerato da una parte dell’islam ‘blasfemo’, offrì una taglia di 3 milioni di dollari come ricompensa per la sua morte.