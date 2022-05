Salvini a Mosca? Meloni, non dare segnali di crepe in Occidente. Gli ucraini vanno difesi con tutti gli strumenti

- Advertisement -

AgenPress – “Non conosco i contenuti della visita di Salvini a Mosca. Dovrei capirne i contorni. Immagino che ne abbia parlato col governo di cui fa parte. Quello che credo è che non bisogna dare segnali di crepe sul proprio fronte: serve una grande solidità dell’Occidente”. Lo afferma la leader di FdI, Giorgia Meloni, dialogando con Bruno Vespa al Forum in Masseria presso Masseria Li Reni.

“Gli ucraini vanno difesi con tutti gli strumenti che siano necessari. Non è che si lasciano da soli è più facile avere la pace, è più facile avere l’invasione. Se è più facile arrivare a un tavolo di pace – aggiunge – è perché gli ucraini stanno resistendo”.

“Non vorrei che l’Italia uscisse dalla vicenda Ucraina con un altro racconto di un’ Italia “spaghetti e mandolino”: sarebbe un disastro per tutti. Non è un tema su cui fare campagna elettorale, in gioco ci sono interessi nazionali, in gioco c’è la nostra credibilità futura”.