Salvini, basta fango. Non sento Putin da anni, il contatto è Lavrov. Ho parlato con l’ambasciatore russo

AgenPress – “Se il viaggio a Mosca è ancora in piedi? Ma se mi hanno linciato ancora prima di partire…Io sto lavorando da Roma e da Milano. Se volevo incontrare Putin? Mai parlato di Putin, non lo sento da anni, il ministro degli Esteri è uno dei contatti in corso”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini interpellato da alcuni giornalisti nei pressi del Senato. A chi gli chiede se Lavrov aveva già dato il suo consenso ribatte: “Diciamo che se io volessi potrei andarci domani, a Mosca, a Istanbul”.

“La maggior parte di politici mi insulta e mi condanna, la maggioranza degli italiani vuole il dialogo e la pace, perché la guerra causa morte in Ucraina e povertà in Italia”.

“Basta con questo fango a reti unificate, non faccio niente né per soldi né per interessi personali. Se devo andar in vacanza non vado a Mosca”. L’obiettivo è “portare la mia piccola parola di pace, per salvare vite” in Ucraina e “posti di lavoro in Italia”.

“L’interesse nazionale italiano prevede la pace, non la guerra e altre armi”, aggiunge. “Quello che da qualche giorno la sinistra e la stragrande maggioranza di mezzi di informazione stanno dicendo a suon di insulti e minacce è fuori dal mondo. Mettiamoci d’accordo: a me interessa la pace”, chiarisce Salvini. Che riferisce di aver chiesto ai suoi contatti russi “il fuoco e la pace. Posso essere ascoltato in certi ambienti e palazzi? Evidentemente sì. Riuscirò ad ottenere qualcosa? Non so, prima si deve chiedere”, afferma il leader leghista che ribadisce di voler portare i suoi eventuali risultati sul tavolo del premier Mario Draghi. “Sì, ho parlato con l’ambasciatore russo, annunciandolo sui giornali” e “ci parlerò altre 15 volte se servirà. E non ho parlato solo con lui. Ho incontrato l’ambasciatore turco, cinese, ucraino…”.