Salvini, rivedere reddito cittadinanza. Su sblocco licenziamenti d’accordo con Draghi

AgenPress – “Il reddito doveva reintrodurre al lavoro. Ma il problema è che non sono partite le agenzie al lavoro ed è arrivato il covid. L’ho detto a Draghi: è urgente rivedere il reddito di cittadinanza”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini e “sullo sblocco dei licenziamenti per le aziende che corrono nell’industria e nell’edilizia siamo d’accordo con Draghi”.

Lo ha ribadito a margine di un comizio a Gallarate, in provincia di Varese dove ha anche visitato alcune aziende aggiungendo però che “tessile e commercio hanno bisogno di qualche aiuto in più” . Salvini ha raccontato che gli imprenditori e gli operai gli hanno chiesto di “rivedere il reddito di cittadinanza” dicendo “stiamo qua in fabbrica e portiamo a casa mille euro al mese”. C’è gente che sta a casa ne porta 700 e magari lavora in nero”. “E’ assolutamente da rivedere- ha concluso – perché così non funziona”.