Samarate. Uccide moglie e figlia, ferisce l’altro figlio e tenta di darsi fuoco

AgenPress – Stefania Pivetta, 56 anni, e sua figlia Giulia Maja, 16 anni, sono state uccise nella notte a martellate da Alessandro Maja, 57 anni, architetto di professione. Ha così ucciso la moglie e la figlia. L’altro figlio, Nicolò di 23 anni, è riuscito a scappare e a mettersi in salvo, ma è ricoverato in ospedale a Varese in gravi condizioni.

E’ accaduto stamani in via Torino a Samarate, in provincia di Varese. L’uomo, di 57 anni, secondo una prima ricostruzione, ha impugnato un martello e ha colpito tutta la sua famiglia, uccidendo la moglie, sessantenne, e la figlia minore di 16 anni, per poi scagliarsi contro il figlio maggiore, 23 anni. Successivamente, a quanto emerso, ha tentato di darsi fuoco. Soccorso dopo la telefonata al 112 da parte dei vicini che hanno udito le urla, è stato portato in ospedale a Busto Arsizio (Varese).

L’uomo, secondo quanto riferito, ha tentato il suicidio, è stato quindi ricoverato in ospedale a Busto Arsizio (Varese) dove è piantonato, ed è fuori pericolo. All’arrivo dei soccorritori era ancora sporco di sangue. Nella villetta dove è avvenuta la tragedia, un quartiere signorile, i carabinieri del comando provinciale di Varese e la scientifica, stanno ricostruendo le fasi del duplice omicidio Oltre ad Alessandro Maja, investigatori e inquirenti sentiranno nelle prossime ore i familiari e gli amici della coppia e dei due figli.