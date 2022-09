Sanzioni. Carfagna, ascoltare Salvini è come ascoltare la propaganda di Putin e di Medvedev

- Advertisement -

AgenPress – “Quelle di Salvini sulle sanzioni sembrano posizioni difficili da comprendere. Sembra di ascoltare la propaganda di Putin e di Medvedev”. Lo ha detto la ministra per il Sud, Mara Carfagna, arrivando al Forum Ambrosetti di Cernobbio. “Preoccupa che un Paese come l’Italia che strizza l’occhio a Putin poi non c’è dubbio che bisogna capire quanto e come le sanzioni siano impattanti sulla nostra economia”.

Infatti “bisogna proteggere famiglie e imprese – ha proseguito – ma é anche indubbio che le sanzioni abbiano fortemente indebolito l’economia russa con centinaia di imprese che sono andate via da Mosca, il Pil che é crollato e l’inflazione alle stelle”. Insomma, “raccontare una realtà diversa – ha concluso Carfagna – significa fare il gioco della Russia”.