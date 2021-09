Sara Rahmani, artista afghana, dipinge la caduta del suo Paese sotto i talebani

- Advertisement -

AgenPress – Sara Rahmani stava disegnando nel suo tempo libero, seduta nella sua casa in California, a migliaia di chilometri da dove giace il suo cuore: l’Afghanistan.

“Ho appena iniziato questo dipinto di una bella ragazza come al solito, perché amo mostrare i lati belli della mia gente, della mia cultura e dei nostri bellissimi bambini laggiù”, ha detto. “Ho iniziato a disegnare e solo a dipingere, e ho colorato gli occhi. Dopo un paio di giorni … hanno preso il controllo di Kabul e ho avuto un tale dolore nel mio cuore”.

Rahmani e la sua famiglia sono venute in America quattro anni fa con visti speciali per immigrati (SIV). Suo padre lavorava per un’azienda americana. Ora Rahmani sta andando alla scuola di ingegneria civile negli Stati Uniti e ama l’arte come hobby.

Prima di trasferirsi, Rahmani aveva anche frequentato corsi di ingegneria civile nella capitale dell’Afghanistan, Kabul, dove ha vissuto la maggior parte della sua vita. “Mi dispiace davvero per il mio college e per le ragazze che lavoravano con me laggiù”, ha detto . “Sono davvero frustrati e in una brutta situazione. Non sanno cosa accadrà al loro futuro”.

Rahmani ha detto che molte delle giovani donne con cui è andata al college lavoravano negli uffici, ma ora sono disoccupate e in difficoltà. Le hanno detto che non possono indossare ciò che vogliono e hanno bisogno di essere scortati da un uomo quando lasciano le loro case.

In basso a sinistra del dipinto ha incorporato i colori della bandiera nazionale dell’Afghanistan. Due donne sono raffigurate indossando abiti tradizionali, con trecce e gioielli che mostrano la ricca cultura del paese, ha detto Rahmani. Uno sta eseguendo una danza tradizionale che gli afgani eseguono spesso in occasione di eventi speciali come i matrimoni, mentre l’altro sta scrivendo “pace” in farsi, usando la parte nera della bandiera afgana come lavagna. Rahmani ha poi indicato la ragazza al centro dell’immagine. “Questo è il ritratto della ragazza che ho iniziato, ed è diventato davvero triste”, ha detto. “Vedi il lato buono, quando ha una scheggia di luce – è tutto incentrato sul lato buono del mio Afghanistan prima che i talebani conquistassero il nostro paese. È una ragazza felice e ha le mani sporche per aver giocato con altri bambini”. Indicando il fiore giallo in alto dice: “E questo è un bellissimo fiore che sta ricevendo da suo nonno”. La sciarpa sulla testa della ragazza è verde, il colore della pace, della gioia e della felicità per gli afgani, ha spiegato. “È un cielo azzurro pieno di pace, giornate di sole, felicità e gli uccelli che volano al posto degli aeroplani dell’esercito”. Sul lato destro in grigio, tuttavia, ci sono le raffigurazioni delle persone disperate che secondo quanto riferito sono cadute da un aereo militare americano durante la caotica evacuazione di Kabul. Sotto di loro ci sono “persone che aspettano al cancello dell’aeroporto con i documenti, e alcuni di loro con niente … e il ragazzo che sta solo cercando di mandare il suo bambino (oltre il recinto) per assicurarsi che la sua prossima generazione sia in pace “. Alzando gli occhi. “Per essere in America, mi sento meglio qui. Ma allo stesso tempo non è il tuo paese. Ti senti strano. La tua lingua è diversa, la tua cultura. Tutto è diverso, anche se hai pace mentale finanziariamente… manca qualcosa nel tuo cuore, quella è la tua patria. Niente può sostituirlo”. E piangendo dice: “Voglio che il mondo sappia che… ci sono persone innocenti che vengono uccise. Perdono madri, perdono figli… quando finirà?” Rahmani ha detto che ora pensa alla sua famiglia e ai suoi amici rimasti nel paese. “In tutti questi dieci giorni, ho perso il conto, ci stiamo solo concentrando per portare le nostre famiglie fuori dall’Afghanistan. È orribile laggiù”.