Sardegna. Maltempo, allerta arancione. 4 cacciatori dispersi. Trovato morto l’anziano trascinato dall’acqua

AgenPress – “Il maltempo ha investito in pieno tutto il Sulcis i quantitativi di pioggia che avevamo previsto sono già caduti. Visto che continuerà a piovere in maniera diffusa su tutta l’Isola e vista la fragilità del territorio si è alzato il livello di allerta. Stiamo monitorando costantemente la situazione”, dice il direttore generale della Protezione civile Regionale, Antonio Belloi sull’allerta meteo sulla Sardegna che passa da gialla ad arancione.

I vigili del fuoco stanno cercando di rintracciare 4 cacciatori usciti, nonostante il maltempo, per una battuta nella zona di Sarroch (Cagliari). Secondo la segnalazione ricevuta dai vigili del fuoco i 4 si erano diretti nell’area di Rio Spagnolu, adesso le squadre dei vigili del fuoco stanno cercando di rintracciarli.

Altri cinque cacciatori che risultavano irrintracciabili, invece sono stati appena soccorsi con l’elicottero a Villa San Pietro (Cagliari). I 5 uomini sono in ipotermia a causa del freddo e della pioggia e saranno visitati dal 118. Soccorso anche un altro giovane di cui si erano perse le tracce a Sant’Anna Arresi.

È stato trovato privo di vita l’80enne disperso questa mattina trascinato via dall’acqua di un canale in località Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi nel sud dell’isola.

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, al lavoro da diverse ore con gli specialisti Saf, che hanno perlustrato tutta la zona insieme a protezione civile, volontari e carabinieri. L’uomo, che abitava in zona, era uscito di casa allontanandosi in auto. Poi era rimasto bloccato e sceso dalla vettura, trovata capovolta, è stato trascinato via dall’acqua.