Sassoli, Ministro Messa: “Viene a mancare un grande riferimento per l’Italia e l’Europa”

AgenPress. “Viene a mancare una figura che istituzionalmente era molto importante per l’Italia.

Lo voglio ricordare attraverso i valori per i quali si è sempre speso: la dignità per la persona, un’attenzione particolare per i giovani, per il loro movimento attraverso l’Europa, la libertà che non c’è in molti Paesi perché basata sul rispetto della persona, la parità di genere alla quale era molto attento”.

Lo ha detto il Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, in diretta a Buongiorno su Sky Tg24.