Save the children: “Quasi 400 bambini ucraini uccisi o feriti”

AgenPress. Quasi due terzi dei 7,5 milioni di bambini in Ucraina sono fuggiti dalle loro case dall’escalation del conflitto sette settimane fa, con segnalazioni di almeno 153 bambini uccisi, anche se si teme che il numero possa essere molto più alto.

Lo afferma Save the children.

- Advertisement -

Gli ultimi dati delle Nazioni Unite stimano che 2,8 milioni di bambini siano ora sfollati in Ucraina e altri due milioni siano fuggiti nei Paesi vicini. Ciò significa che il 64% dei bambini in Ucraina, ovvero 4,8 milioni, sono ora in movimento.

L’Onu ha potuto verificare la morte di 153 bambini e registrato finora 246 feriti, anche se il numero reale è quasi sicuramente molto più alto. Tutti i bambini in Ucraina sono in pericolo imminente, anche a causa del numero crescente di ospedali e scuole che viene attaccato.