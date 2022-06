Scioperi, Uiltrasporti: 8 giugno confermato stop piloti e assistenti di volo Easyjet e Volotea

- Advertisement -

AgenPress. “Il personale di volo delle compagnie aeree EasyJet e Volotea incrocerà le braccia per 4 ore il prossimo 8 giugno”.

A dichiararlo è la Uiltrasporti che aggiunge: “i lavoratori di EasyJet protesteranno contro la compressione dei diritti culminata in licenziamenti ingiustificati, contro la mancanza di solidità operativa, a danno di passeggeri ed equipaggi e contro il totale degrado delle relazioni industriali.

Per quanto riguarda Volotea invece – continua la Uiltrasporti – assistiamo ad una continua condotta antisindacale portata avanti dalla compagnia.

Richieste inaccettabili di riduzioni del salario, promozioni ed upgrade economici a insindacabile giudizio della compagnia per esercitare di fatto un vero e proprio controllo sui propri dipendenti, a cui si aggiungono contestazioni disciplinari in contrasto con la normativa italiana. Sono queste alcune delle motivazioni che ci hanno indotto ad intraprendere una serie di scioperi a tutela dei lavoratori anche in un momento particolare rappresentato dalla stagione estiva.

Le giornate di protesta – conclude il sindacato – saranno coordinate con i sindacati europei interessati per un’azione condivisa e concentrata a livello transnazionale. Ci auguriamo che le due compagnie accolgano le legittime richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, in caso contrario questa sarà solo la prima di una serie di azioni di protesta che renderanno ‘calda’ l’estate”.