Scioperi, Uiltrasporti: grande adesione lavoratori. Compagnie ascoltino nostre istanze o protesta andrà avanti

- Advertisement -

AgenPress. “Grandissima partecipazione e punte di adesione delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno sfiorato il 90%, i risultati dalla giornata di sciopero di piloti e assistenti di volo delle compagnie EasyJet, Volotea e Ryanair, ci dicono quanto i problemi che denunciamo in queste compagnie siano vissuti e subiti dai lavoratori”.

- Advertisement -

A dichiararlo la Uiltrasporti che prosegue: “alla luce della grande partecipazione a questa prima giornata di sciopero le compagnie non possono più fare finta di nulla e ignorare le nostre richieste. In particolare per quanto riguarda EasyJet chiediamo che vengano subito ritirati i licenziamenti ingiustificati e che si avvii un confronto che possa rimediare al totale degrado delle relazioni industriali.

Per quanto riguarda Volotea e Ryanair – continua la Uiltrasporti – chiediamo che cessi immediatamente la condotta antisindacale portata avanti dalle compagnie e che si apra un tavolo per l’applicazione del contratto collettivo rispettoso delle norme, superare gli inaccettabili tagli salariali unilaterali e trovare una soluzione alla pesantezza dei turni di lavoro previsti dovuti al sott’organico.

- Advertisement -

La stagione estiva alle porte e la ripresa dei flussi turistici non possono fermare le nostre rivendicazioni – conclude la Uiltrasporti – se le compagnie, non accoglieranno le nostre istanze per migliorare le condizioni lavorative del personale e quindi anche il servizio pubblico, saremo costretti a portare avanti la protesta anche con altre azioni di sciopero”.