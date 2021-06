Sciopero ex Ilva, Pastorino (Leu): “Sono con i lavoratori, che il governo risponda: è tempo di agire”

- Advertisement -

AgenPress. “Sono con i lavoratori di Acciaierie d’Italia che meritano una risposta da parte del governo – che rappresenta anche l’azienda al 50 per cento attraverso Invitalia – rispetto alla cassa integrazione ordinaria prevista dal prossimo lunedì per mille tra loro dello stabilimento di Genova Cornigliano”, così Luca Pastorino, deputato ligure di Leu, segretario di presidenza alla Camera, sulla manifestazione odierna dei lavoratori dell’ex Ilva.

“Una cassa che parte oltretutto in un momento in cui il settore dell’acciaio non lamenta crisi. Bene fanno i lavoratori a insistere chiedendo che la risposta arrivi prima dello scattare della cassa prevista lunedì prossimo, è tempo di agire”, continua Pastorino, che ricorda: “Come già detto nei giorni scorsi, Genova merita e attende anche altre risposte, come quella sulla vertenza Leonardo Automazione. Continuiamo ad attendere risposte concrete per i lavoratori genovesi”.