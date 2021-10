Scoiattolo grigio, Maturi (Lega): “Stop a massacro da parte regione Emilia-Romagna”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. “La giunta Bonaccini ha sentenziato la morte di centinaia di scoiattoli grigi in un modo orribile: prima rinchiusi in contenitori plastici ermetici e poi gasati con anidride carbonica.

Una scelta crudele ed inumana per contenere una specie alloctona che può, sì, compromettere l’equilibrio faunistico della regione, ma che non merita di essere vittima di un vero e proprio massacro.

In Gran Bretagna, per esempio, in situazioni simili si adoperano metodi alternativi come la sterilizzazione. Chiediamo sia fatto un dietrofront e vengano tutelati i diritti degli animali. Fermiamo questo massacro”.

Lo dichiara il deputato della Lega e capo dipartimento Benessere animale Filippo Maturi e il consigliere regionale capogruppo della Lega Matteo Rancan.