Scomparsa Mirella Gregori. La sorella: “Stiamo lavorando con i nostri legali per far riaprire l’inchiesta”

AgenPress. Sono passati 39 anni da quel drammatico 7 maggio 1983 in cui la 15enne Mirella Gregori sparì nel nulla a Roma. Ricordi e nuovi possibili sviluppi sono stati approfonditi a “Crimini e Criminologia” trasmissione curata e condotta da Fabio Camillacci su Cusano Italia TV (canale 264 del digitale terrestre del Cusano Media Group).

Ne ha parlato Antonietta Gregori, la sorella di Mirella, dicendo: “Purtroppo, la decisione di accorpare l’inchiesta su mia sorella con quella relativa alla scomparsa di Emanuela Orlandi avvenuta un mese e mezzo dopo, ci ha penalizzato tra depistaggi vari e intrighi internazionali.

La scomparsa di mia sorella è sempre stata una scomparsa di serie B rispetto a quella di Emanuela Orlandi”. Poi Antonietta Gregori ha rivelato che lei e la sua famiglia continuano a lavorare per far riaprire un’inchiesta archiviata nel 2015 e a tal proposito ha aggiunto: “I faldoni dell’inchiesta da analizzare sono veramente tanti, e noi ci stiamo lavorando da tempo anche grazie ad alcuni legali, per provare a trovare un qualcosa che possa consentire la riapertura delle indagini.

Siamo fiduciosi che a breve si possa arrivare a questo perché la speranza è sempre l’ultima a morire e in mano abbiamo già alcuni elementi nuovi. Se fossero studiate attentamente le carte e rimessi insieme come un puzzle i tanti punti oscuri di questa lunga e incredibile vicenda, magari grazie alle tecnologie di oggi si potrebbe arrivare a capire che fine ha fatto mia sorella. Perché fin dall’inizio le indagini furono fatte male, o per meglio dire non furono proprio fatte.

I tanti lati oscuri sono stati lasciati in sospeso e di conseguenza con il passare degli anni sono andati a morire così finendo nel dimenticatoio. La cosa grave è che gli inquirenti dell’epoca con grande leggerezza decisero di non indagare. Ovviamente, mi auguro che questa superficialità nelle indagini non sia stata voluta per coprire qualcuno di importante.

Da sorella non voglio pensare che Mirella sia morta, ma se la penso morta vorrei avere il suo corpo per piangerla; vorrei che Mirella fosse sepolta, che avesse una tomba, appunto un luogo dove piangerla e dove portarle dei fiori”.