AgenPress. “Non sparate a salve, sparate a Salvini” è la scritta rossa che è apparsa sulla saracinesca della sezione della Lega di Cassano Magnago firmata con 1312 (che sta per ACAB, ovvero all cops are bastards, tutti i poliziotti sono bastardi) e con la A simbolo degli anarchici.

“Noi lavoriamo per tornare alla Pace, lasciamo ai cretini parole e pensieri di guerra” – dichiara Matteo Salvini – .