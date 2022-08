Scuola. Anp presidi, circolare Ministero chiara, niente dad se si ha Covid. E’ scritto in modo esplicito

- Advertisement -

AgenPress – “Il fatto che oggi sia arrivata la nota e il ministero dell’Istruzione abbia messo nero su bianco che non ci sarà la dad il prossimo anno scolastico, anche se in una faq, per noi è sufficiente: è scritto in modo esplicito, i positivi non devono fare la ddi, le scuole dunque non la faranno”.

Così Cristina Costarelli che guida l’Anp del Lazio (Associazione nazionale presidi del Lazio).

- Advertisement -

“Ai genitori che lo chiederanno dirò che c’è una disposizione del ministero, il genitore può impugnare la decisione del MI se lo ritiene ma il dirigente scolastico esegue quello che il dicastero decide, le scuole non hanno autonomia decisionale sotto questo aspetto”.