Scuola, bene accordo “Governo – Sindacati” per rientro in classe

AgenPress. “Il rientro a scuola è una sfida fondamentale del Governo. Ci sono, a volte, tantissime polemiche perchè sembra che la classe politica si dimentichi che questo è un obiettivo primario connesso strettamente alla vaccinazione. C’è infatti, da una parte, la tutela del diritto alla salute, motivo per cui è stata realizzata per molti mesi la didattica a distanza con i risultati che conosciamo, ma dall’altra vi è anche quello all’ istruzione. Credo che l’intesa tra i sindacati e il ministero sia stato un ottimo lavoro”.

Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, membro della commissione Giustizia di Palazzo Madama.

“Non dimentichiamo – aggiunge l’esponente azzurra – che c’è stata la polemica dei tamponi gratis dati ai cosiddetti operatori del settore scolastico ‘no vax’ (è arrivata la smentita dallo stesso dicastero dell’Istruzione).

L’intenzione è quella di continuare una campagna di vaccinazione, a tutto tondo, su insegnati e ragazzi (dove è possibile per l’ età) fino a quando si possa tornare a scuola in presenza, dimenticando la solitudine della Dad” e le sue conseguenze non sempre positive in termini di preparazione didattica, conclude la parlamentare.”