Scuola. Bianchi, a settembre vaccinati 2 studenti su 3. Si torna tutti in presenza

AgenPress – “I ragazzi stanno rispondendo benissimo. Il generale Figliuolo ha detto che arriveremo a settembre ai 2/3 dei ragazzi vaccinati. Ho grande fiducia in loro”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un’intervista a Radio1 aggiungendo che “la scuola resta il posto più sicuro”.

“Ne usciamo tornando a settembre tutti in presenza. Sono ottimista perché vedo che noi tutti stiamo lavorando moltissimo”.

Sui docenti vaccinati “siamo già all’85% nazionale. Il governo prenderà evidenza se è necessario un ulteriore passaggio”, ha aggiunto parlando del possibile obbligo vaccinale per i professori in vista della riapertura delle scuole. “Il governo vedrà se c’è bisogno di un’omogeneizzazione di tutto il Paese. Se c’è una regione con solo il 70% dei docenti vaccinati il generale Figliuolo si concentrerà su quella per portarli al livello nazionale”.