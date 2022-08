Scuola. Binetti (Udc): Sistema sotto stress, non lasciamo sole le famiglie

- Advertisement -

AgenPress. “Il sistema scolastico è sotto stress. Se la scuola stenta vanno in difficoltà anche le famiglie che non possono essere lasciate sole. Senza aiuti concreti per le famiglie l’Italia resta ferma al palo.

- Advertisement -

Le famiglie cercano di fare rete tra di loro, accordandosi non solo sui trasporti, ma anche sulle possibilità di condividere la responsabilità dei figli, soprattutto dei più giovani. Difficile poter contare su baby sitter, sempre più care e meno facili da trovare e le nonne sono arruolate a tempo pieno. Ci attende un sistema sociale stressato, con meno disponibilità economica, con un’area di incertezza che si allarga a macchia d’olio e che richiede in chi governa, ognuno al suo livello, una grande fermezza e una resilienza di qualità, per assorbire le difficoltà reali in cui ognuno si imbatte.

Altrimenti i rischi sociali, educativi, economici, potrebbero farci scivolare sempre più nel caos. Ed è questo in fondo il vero problema: resistere al caos che genera ansia e angoscia: si sono moltiplicati i tentativi di suicidio degli adolescenti. Urge offrire risposte ancorate a valori solidi, nello stesso tempo tradizionali e in piena evoluzione, come solo sanno essere famiglia e scuola quando riescono ad allearsi in modo costruttivo”.

- Advertisement -

Lo scrive in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc.