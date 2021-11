Scuola, Giannelli (pres. Anp): “Bene nuove regole su quarantena”

- Advertisement -

AgenPress. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulle nuove regole per la scuola: quarantena per tutti solo con 3 positivi. “Con un solo positivo niente più quarantena per tutta la classe, con due positivi stanno a casa i non vaccinati e frequentano solo i vaccinati –ha spiegato Giannelli-. Discriminazione? Bisogna tutelare tutti quanti, a questo punto ci saranno lezioni a distanza per chi non può frequentare perché rischierebbe di contagiare ed essere contagiato. Ovviamente c’è un corollario: è meglio che ci vacciniamo tutti”.

- Advertisement -

Sull’aumento dei contagi. “Abbiamo un leggero aumento dei casi negli alunni sotto i 12 anni, però al momento la situazione è sotto controllo”.

Sull’obbligo di green pass per il personale. “Oltre il 95% del personale scolastico è vaccinato. Ovviamente in quel 5% ci sono degli irriducibili, ma anche coloro che non possono vaccinarsi per motivi di salute. Non abbiamo avuto problemi particolari nel far rispettare le regole sul green pass, a parte qualche caso sporadico”.