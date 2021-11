Scuola. Green pass obbligatorio per il personale. Da definire sanzioni per chi non lo possiede

- Advertisement -

AgenPress – Green pass obbligatorio per il personale della scuola. E’ l’orientamento che, a quanto si apprende, è stato confermato dalla cabina di regia del governo in vista del Consiglio dei ministri di questo pomeriggio.

Resta ancora da definire, spiegano fonti di governo, il quadro delle sanzioni per il personale scolastico che non ha il Green Pass. Di certo, sottolineano le stesse fonti, chi non potrà recarsi al lavoro perché non dotato di certificazione verde sarà considerato assente ingiustificato.

