Scuola, Mollicone (FDI) Ad Azzolina: “Merito? Il Ministro a rotelle è stato il peggiore della storia italiana”

- Advertisement -

AgenPress. “Azzolina parla di merito? E’ stato il peggiore ministro dell’Istruzione della storia repubblicana, un “Ministro a rotelle”. Continua a dire di aver portato avanti la più grande stabilizzazione di precari, quando invece si oppose al concorso di cui ha dilazionato i tempi, lasciando vacanti migliaia di cattedre.

Chiarisca, a proposito di merito, le dinamiche del concorso, da lei superato, da dirigente scolastico tenutosi nel 2017.

- Advertisement -

Come riporta oggi il Corriere della Sera, mancano all’appello 200mila docenti, i concorsi coprono la metà delle cattedre e c’è il rischio di una partenza con orari ridotti in alcune regioni come il Lazio.

In questo quadro, abbiamo una nuova riforma sul reclutamento e la formazione dei docenti che fa acqua da tutte le parti, non tutela i precari ed esclude la possibilità di conseguire l’abilitazione a chi da anni insegna nelle scuole paritarie e nei percorsi Iefp, nonostante facciano parte a pieno titolo del sistema di istruzione nazionale. Tutto questo è inaccettabile. Fratelli d’Italia garantirà soluzioni al precariato storico e porterà avanti azioni per l’adeguamento degli stipendi al livello europeo.”