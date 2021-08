Scuola. Oltre 217mila insegnanti non vaccinati. Decreto, 100mln per screening e 358 per supplenze

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Nel personale scolastico – docenti e altri lavoratori della scuola – sono 217.870 i soggetti che ad oggi non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino, pari a 14,87% del personale. Il dato è contenuto nel report settimanale del Governo sulle vaccinazioni in Italia. La settimana scorsa erano 220.605.

Dai dati, inoltre, emerge che in cinque regioni/province autonome le persone in attesa della prima dose o dose unica supera il 30%. In particolare in Sicilia si arriva al 42,64%, nella provincia autonoma di Bolzano 37,4%, Liguria al 34,75%, la Sardegna al 33,11 e la Calabria al 30,96.

Il decreto sull’obbligo del green pass prevede cento milioni per effettuare uno “screening della popolazione scolastica” e 358 milioni per pagare chi dovrà sostituire il personale “assente ingiustificato”.

“Il Commissario straordinario – si legge – predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni”. Inoltre, per consentire il “tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di 358 milioni per l’anno 2021”