Scuola. Presidi, ok green pass obbligatorio, ma occorrono tracciamento e mezzi per studenti

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Introdurre il green pass per il personale della scuola è una decisione importante sulla strada per il rientro a scuola in presenza ma nella massima sicurezza”.

Così il presidente dell’Associazione presidi, Antonello Giannelli. “L’obiettivo da raggiungere resta comunque il conseguimento della vaccinazione per tutti coloro che possono immunizzarsi e a questo proposito accolgo con favore l’appello del Ministro Bianchi a famiglie e studenti. Credo inoltre che sia necessaria uno snellimento delle regole sulla gestione delle quarantene e del tracciamento dei casi di contagio. Sul versante dei trasporti credo sarebbe utile ipotizzare delle corse dedicate agli studenti negli orari di punta.”