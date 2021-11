“Scuole mobili” in Uzbekistan, portare l’istruzione a chi non ce l’ha

La scuola viaggia in bus

AgenPress. “Suole mobili” istituite in Uzbekistan, per portare l’istruzione nei villaggi più remoti e meno accessibili del Paese.

Le scuole mobili permettono ai bambini dai 3 ai 7 anni di accedere a un’istruzione di qualità, anche nei più remoti villaggi delle zone rurali.

Molti genitori vedono in questa iniziativa una preziosa opportunità per i loro figli. È un’occasione di emancipazione e di ascesa sociale per i nostri bambini. Imparano a disegnare, scrivere, contare. E poi, grazie a diversi giochi, vengono stimolati intellettualmente. Noi genitori siamo contentissimi.