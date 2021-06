Seconda dose vaccino anche in vacanza

AgenPress. Via libera al richiamo vaccinale in vacanza. “E’ appena arrivata la lettera del generale Figliuolo che autorizza i richiami dei vaccini nelle regioni dove si è in vacanza, come il Piemonte aveva chiesto”, annuncia il presidente Alberto Cirio: “invita a garantire massima flessibilità alle attività vaccinali” e si rende disponibile “al riequilibro delle dosi da distribuire”.

Il commissario all’emergenza pandemia Figliuolo ha infatti scritto alle Regioni, che chiedevano una maggiore flessibilità: “Per la struttura va bene, ci organizzeremo e faremo opportuni bilanciamenti logistici delle dosi”.

Sono state fornite indicazioni affinchè i sistemi di prenotazione consentano di agire in tal senso quando si tratta di un congruo periodo di vacanza di lavoratori e turisti che soggiornano al di fuori della propria regione. Serve un adeguato preavviso per il conseguente riequilibrio delle dosi di vaccino. Quindi sono necessari ‘eccezionali motivi’, un periodo di permanenza fuori dalla Regione di residenza ‘congruo’ e un ‘adeguato preavviso’.

“La Conferenza delle Regioni – spiega Figliuolo – mi ha chiesto la possibilità di essere ancor più flessiblie e dare la facoltà di fare anche in casi particolari la seconda dose in vacanza. Ho appena firmato la risposta: per la struttura va bene, ci organizzeremo e faremo gli opportuni bilanciamenti logistici delle dosi. Dal punto di vista dei flussi informativi le procedure sono già state limate, ora le Regioni le dovranno mettere in pratica”. Inoltre è stata già opzionata con l’Ue l’eventuale terza dose.

Anche il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, conferma che “è arrivata la lettera del generale Figliuolo che autorizza la somministrazione delle seconde dosi di vaccino nelle regioni dove si va in vacanza per un lungo periodo. La Liguria lo aveva chiesto per prima insieme al Piemonte, grazie all’accordo firmato con il Presidente Alberto Cirio, e già nelle prossime ore metteremo a punto gli ultimi aspetti tecnici. Pronti a partire!”.