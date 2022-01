Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Abbassare costo corrente elettrica”

AgenPress. “La politica italiana è sempre più lontana e distante dalle reali esigenze degli italiani. Mentre nei palazzi romani si fa il toto Quirinale, nelle famiglie e nelle imprese arrivano bollette di elettricità ormai fuori controllo.

Tutto questo incide negativamente sul bilancio di chi già a fatica arriva a fine mese, sulla produzione nazionale e sul commercio. Infatti si percepiscono, proprio per il lievitare del costo dell’ energia elettrica aumenti vertiginosi in beni di prima necessità come la pasta.

Il governo faccia subito e con urgenza qualche cosa di concreto e rapido per risolvere il disagio delle imprese e della famiglie”: lo dice in una nota il Senatore e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.