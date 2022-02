Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Allarmante aumento inflazione”

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i dati diffusi dall’ Istat a Gennaio in Italia l’ inflazione per i prezzi dei beni al consumo è cresciuta del 4, 8 per cento su base annua, mai registrato un aumento simile da ben 26 anni.

Questo incide negativamente sul potere di acquisto delle famiglie italiane i cui stipendi non crescono in modo proporzionale al tasso di svalutazione. La politica davanti a questi numeri si interroghi e corra ai ripari. L’alibi della sosta per l’ elezione del Capo dello Stato oggi è venuto meno. La politica dia risposte chiare e concrete ai bisogni reali delle famiglie e delle imprese “.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.