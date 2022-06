Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Assurdo morire sul lavoro”

- Advertisement -

AgenPress. Oggi a Verona ennesima tragica morte sul lavoro. Come politico e padre di famiglia esprimo la massima vicinanza alla famiglia dello scomparso. Tuttavia il saldo morti sul lavoro si va facendo insostenibile ed intollerabile per un Paese come l’ Italia la cui Costituzione parla di Stato fondato sul lavoro.

Occorre incentivare la vigilanza sui cantieri e stabilimenti affinchè sia garantita la massima sicurezza. Il fatto che ci sia stata la pandemia non giustifica la corsa al ribasso nei prezzi delle manutenzioni .Gli imprenditori certamente devono ricavare profitti, ma non possono e devono farlo risparmiando sulla sicurezza.

In tutto questo stride la lontananza siderale della politica reale dai problemi concreti della gente che oggi si chiamano bollette, caro vita, carrello della spesa e non risse e scissioni”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.