Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Aumenta la povertà assoluta”

AgenPress. I dati Istat accertano che il 7,5 per cento delle famiglie vivono in povertà assoluta (circa 5,6 milioni di italiani). La causa principale è causata dall’inflazione e dell’ aumento dei prezzi al consumo e naturalmente dalla lievitazione del costo del gas e del gasolio (cosa che si ripercuote sulle bollette e mezzi di trasporto).

Il governo si attivi quanto prima ad adottare ulteriori drastici provvedimenti per migliorare la qualità di vita delle famiglie italiane e la redditività delle imprese.

Perchè non pensare a calmierare i prezzi dei prodotti energetici per un trimestre e per le imprese portare in credito di imposta il costo delle bollette? “: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e sen. Domenico Scilipoti Isgrò.